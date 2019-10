Gazou à Macky Sall : « Président, les jeunes de Cambérène sen xol diekhna »

Gazou est en colère contre le chef de l’Etat, Macky Sall, coupable à ses yeux de délaisser les jeunes de Cambérène qui ne savent plus à quel Président se fier.

Jeunes délaissés

Gazou, depuis l’Italie, lance un message de détresse au président de la République. Afin de le sensibiliser sur les urgences du moment, sur le sort des jeunes de Cambérène délaissés….

L’agneau du sacrifice

Et la mort dans l’âme, le responsable Apr/Cambérène exhorte le Président Macky Sall à davantage soutenir la jeunesse de Cambérène la Sainte. Pourtant, poursuit-il, « ces derniers, qui ont activement contribué à votre réaction, sont l’agneau du sacrifice ».

Cambérène la gagnante

« Pendant ce temps, d’autres jeunes d’autres contrées sont mis en selle et bénéficient de postes de PCA, de directions nationales et autres sinécures ». Et, Gazou de souligner que ces derniers n’ont rien de plus que les jeunes de Cambérène. « Parce que l’Apr gagne toutes les élections à Cambérène.

Jeunes oisifs

« Les rares jeunes qui sont aux Impôts domaines ne bénéficient d’aucun contrat. Et, la grande masse, des diplômés tournent les pouces. Et, paradoxalement, tous ne respirent que pour Président et l’Apr. Et, les rares jeunes qui étaient pressentis à l’aéroport ont été finalement renvoyés. Aucun poste de responsabilité pour ces jeunes. Président Cambérène a besoin de vous ».