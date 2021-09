On doit aller gagner cette Coupe d’Afrique. C’est une réalité, les Sénégalais attendent ça. Aujourd’hui avec l’Algérie, on a la meilleure équipe. Si on joue un super football, je suis d’accord, mais aujourd’hui le Sénégal a la meilleure équipe et personne n’a envie de jouer contre le Sénégal. Si on ne va pas en finale, tout ce qu’on a fait, ne sert à rien. On a notre objectif qui est d’aller gagner la Coupe d’Afrique. Si on ne gagne pas la Coupe d’Afrique, vous savez bien qu’on doit changer. C’est ce qui est normal. Aliou Cissé, avec tout le respect que je lui dois, c’est un ami et il a fait six ans, je souhaite qu’il gagne. Mais, s’il ne gagne pas, en tant qu’entraîneur qui a du caractère, c’est à lui de partir par lui-même avant qu’on le vire.”