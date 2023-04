Gabon : à quelques mois des élections, un climat politique tendu

Ce fut presque une formalité. Jeudi 23 mars, les députés de l’Assemblée gabonaise ont voté à 113 voix, sur un total de 122, la future réforme constitutionnelle. Le texte instaure plusieurs nouveautés, dont le scrutin à un tour pour toutes les élections, la non-limitation des mandats ou encore une réduction de la durée des mandats présidentiel et locaux de sept à cinq ans. Ces mesures, qui doivent maintenant être validées par le Sénat, sont issues d’une concertation politique menée à Libreville entre le président Ali Bongo Ondimba et l’opposition, du 13 au 23 février dernier. Durant ces dix jours, élus du parti au pouvoir comme opposants ont échangé leurs idées dans « une atmosphère conviviale », et ont « tiré des conclusions qui vont dans le sens de l’apaisement », a affirmé Louis-Gaston Mayila, président de la coalition d’opposition PG41 à RFI, à l’issue de ces réunions.

Quelques jours plus tôt, du 8 au 11 février, la Cour constitutionnelle avait, elle, effectué une campagne de sensibilisation définissant les différents aspects du processus électoral. Et, le 24 janvier, le Premier ministre Alain-Claude Bilie-By-Nze avait promis que son gouvernement s’emploierait à réunir « toutes les conditions nécessaires au dialogue politique ».

Si les autorités au pouvoir s’efforcent depuis quelques semaines de promouvoir le dialogue, c’est parce que le pays s’apprête à vivre en août prochain, pour la première fois de son histoire, un triple scrutin présidentiel, législatif et local. Et qu’il ne souhaite pas revivre la crise aiguë qui avait suivi la réélection controversée d’Ali Bongo Ondimba, 64 ans, dont treize au pouvoir. À l’époque, l’opposition avait rejeté les résultats, annoncés après quatre jours d’attente : d’après les chiffres officiels, le chef de l’État sortant l’emportait avec 49,80 % des voix, contre 48,23 % pour son adversaire, Jean Ping. Des violences avaient alors éclaté entre forces de l’ordre et manifestants qui exprimaient leur mécontentement dans les rues de la capitale gabonaise.