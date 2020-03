Frank Lampard tombe sous le charme de Sadio Mané, voici son témoignage envers le Sénégalais

Frank Lampard veut des ailiers qui marquent des buts. Il invite le jeune excentré de Chelsea Callum Hudson-Odoi à suivre les pas de Sadio Mané et Mohamed salah.

« Regardez autour de vous, Mané, Salah, et demandez-vous pourquoi ils accumulent des buts. Si vous voulez jouer en tant qu’ailier dans un club de haut niveau, vous devez obtenir des buts », lance l’entraîneur des Blues dans des propos recueillis par Stades.

L’international sénégalais et Égyptien sont les deux attaquants les plus redoutés en Premier League. Sadio Mané comme Salah marquent des buts et font des passes décisives. La palette complète que veut voir Lampard chez Callum Hudson Odoi.