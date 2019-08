Il s’appelait Farès Ben Yahiaten, il avait 28 ans et était originaire de Djerba, en Tunisie. Serveur dans un Kébab de Noisy-Le6Grand en banlieue parisienne, il a été tué le 16 août dernier par un client énervé qu’il ait mis du temps à lui servir son sandwich. Le meurtrier qui était recherché depuis ce fameux jour du drame a été interpellé hier soir par la police judiciaire parisienne. Il était un petit caïd craint du 9-3.

Rêvant comme tous les jeunes de son âge de venir faire fortune en Europe, c’est à Paris que le jeune Farès Ben Yahiaten a débarqué; il y a de cela quelques années. Employé dans un Kebab de Noisy-Le-Grand, le jeune homme avait, en juillet dernier, eu une altercation avec une petite frappe des quartiers; un genre de caïd de cité comme les banlieues parisiennes en pilulent. A en croire des témoignages parvenus à Kewoulo et confirmés par le parquet de Paris, « le meurtrier avait, lors de cette fameuse première altercation, dit à Farès que s’il commettait, à nouveau, l’erreur de traîner pour lui faire son sandwich, il allait le buter. »

Mais, même si tout le monde, ici, connait le pedigree de cet homme de 34 ans, personne ici ne pensait que ce délinquant multirécidiviste allait mettre à exécution ses menaces. Mais, c’était sans compter avec les voies insondables du destin. Parce que ce soir du vendredi 16 août, Farès avait tout pour être heureux et ne pas se retrouver sur le chemin de son bourreau. « Sa sœur se mariait en Tunisie et il était attendu comme tout le monde. Mais, alors que les billets ne coûtent pas si chers que ça, il a préféré rester à Noisy-Le-Grand faire son travail. » Soutiennent ceux qui l’ont connu.

Et, alors que des youh youh de joies se faisaient entendre à Djerba, le même caïd des cités faisait son entrée dans le Mistral, le Kebab où travaille Farès Ben Yahiaten. Comme la dernière fois, le client n’est pas content que son sandwich ait traîné. Et, comme promis, il sort son pistolet et tire à bout portant sur Farès. L’homme titube et s’affale. Il meurt sur le coup à 21 h 30. Calme et fier de lui, le meurtrier quitte les lieux pour débuter une courte cavale qui a fini mercredi soir.