Les propos de Fou-Malade : « Wade n’a pas usé de la justice pour éliminer Macky Sall… »

L’un des membres de Y’en a marre de faire comprendre que c’est ce qui fait vivre la démocratie pour que les gens vivent dans la paix. « La cohésion sociale ne doit pas être perturbée », laisse-t-il entendre.

Et d’ajouter : « Ce que le peuple demande n’est rien d’autre qu’une République qui joue véritable son rôle et ne soit pas confondue comme un parti politique. « On l’impression que la République est en train d’être patrimonialisee… »