Forte pluie au Sénégal : deux enfants meurent par noyade à Bambilor

Deux enfants sont morts par noyade à Bambilor, dans le département de Rufisque, non loin de Dakar, après qu’une forte pluie s’est abattue sur la capitale sénégalaise et à l’intérieur du pays dans la matinée de ce jeudi, rapporte la Rfm, une radio privée. Selon la même source, le ministre de l’Eau et de l’assainissement, Serigne Mbaye Thiam était sur les lieux pour s’enquérir de la situation des victimes.

