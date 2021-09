Dans une note envoyée à Seneweb, l’activiste dénonce ce qu’il qualifie de «scandaleux» et interpelle le chef de l’Etat sur de supposés agissements de la directrice Maimouna Cissokho.

«Trente-deux enseignants du préscolaire public recensés en 2019, dans les 650 enseignants devant faire une formation après plus de 10 ans de bénévolat pour certains, ont vu leurs noms remplacés par d’autres, parce qu’ils sont filles, fils ou épouses de maires ou d’agents de l’Agence nationale de la case des tout-petits», souligne le membre du Frapp France dégage.

Ainsi, poursuit-il, «cette formation est réservée aux enseignants qui ont fait des années de bénévolat dans les cases des tout-petits. Si nous prenons l’exemple des sept, les six n’ont jamais été enseignants dans ces cases et la septième n’est entrée dans une case des tout-petits que deux semaines avant la publication des noms de celles et ceux devant aller en formation», révèle l’activiste qui donne par ailleurs les noms des sept personnes concernées.