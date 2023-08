Football Local : JSPORTS signe un partenariat avec Dakar Sacré-Cœur

JSPORTS et Dakar Sacré-Cœur vont collaborer pendant une année. L’annonce a été faite par les deux parties ce mardi au sein du club dakarois.

Le choix porté sur JSPORTS est de nouer un partenariat avec un équipementier local selon DSC. Il concerne toutes les équipes du secteur professionnel mais aussi la partie sport-loisirs enfants (seniors hommes et femmes, petite catégorie et l’école de football). Le montant n’est pas dévoilé même si le club explique qu’une partie du partenariat est une dotation. Il espère pouvoir continuer ce deal dans les années à venir.

« Il y a un aspect de dotations d’équipements qui a été pour nous quelque chose d’important. Quand on s’allie à un partenaire on regarde au-delà du deal même. On regarde l’environnement, les valeurs du partenaire. Et ce sont des éléments qui ont été importants dans la prise de décision finale. C’est un partenariat global » a déclaré Mathieu Chupin, président du DSC.