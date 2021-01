Foot: L’attaquant sénégalais, Alioune Badara Baldé s’engage avec Feyenoord pour 4 ans et demi

Alioune Badara Baldé, un ancien attaquant des U17 du Sénégal, a signé un contrat de quatre ans et demi avec le Feyenoord Rotterdam, un club de l’élite hollandaise, a informé Saer Seck, le président de Diambars, l’ex-club du joueur. “Oui, il a paraphé un contrat de quatre ans et demi”, a-t-il dit hier mardi dans un entretien téléphonique avec l’APS exploité par Senego.

“Il a fait la visite médicale aujourd’hui, et nous avons signé les derniers documents tout à l’heure’’, a précisé le président de Diambars, qui séjourne actuellement au Cameroun.

Le jeune footballeur, meilleur buteur de la Ligue 1 sénégalaise (3 buts), a joué les deux premiers matchs de son club, contre Niary Tally et Mbour PC, avec le même score, 2-1, en faveur de Diambars.

Alioune Badara Baldé peut jouer à tous les postes de l’attaque. Il a été brillant lors de la CAN et du Mondial des U17 en 2019. “C’est un attaquant technique, qui va vite et est très adroit”, a commenté Malick Daff, ancien entraîneur des U17, au cours d’un entretien avec l’APS.

Le Feyenoord Rotterdam est quatrième au championnat d’élite des Pays-Bas avec 35 points récoltés en 17 journées. Il a six points de moins que l’Ajax Amsterdam, le leader, qui en a 41.