FONSIS, DER, BNDE… : vers une stratégie unifiée de financement public

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a présidé ce jeudi 3 juillet 2025 la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, marquée par un retour approfondi sur les enjeux économiques du pays. Revenant sur le vote de la Loi de Finances rectificative 2025 et le débat d’orientation budgétaire, le Chef de l’État a salué “la sérénité” et “le respect des lois” qui ont marqué les échanges. Il a félicité le gouvernement et l’Assemblée nationale pour “la bonne préparation et la qualité des débats” ayant permis “d’éclairer les citoyens sur la situation globale des finances publiques”.

Dans cette dynamique, le Président a instruit le Premier ministre de “poursuivre les efforts d’assainissement” et de mettre l’accent sur “l’investissement productif, l’apurement progressif de la dette intérieure et le développement du secteur privé”. A ce titre, il a demandé au Ministre des Finances et du Budget, au Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération et au Ministre auprès du Président de la République chargé du suivi du pilotage et de l’évaluation de l’Agenda national de Transformation Vision Sénégal 2050 de proposer, sous la supervision du Premier Ministre, une stratégie de rationalisation opérationnelle des instruments de financement publics (CDC, FONSIS, FONGIP, BNDE, BHS, LBA, FONAMIF, DER/FJ…). Cette stratégie permettra, dans un esprit innovant, de consolider une économie endogène à partir de la mobilisation optimale des ressources nationales.

Invest in Sénégal 2025 : le Forum d’octobre sous haute attention présidentielle

Le prochain Forum “Invest in Sénégal”, prévu les 7 et 8 octobre 2025, figure parmi les priorités présidentielles. Le Chef de l’État a demandé au Premier ministre de “suivre minutieusement la préparation” de l’événement, avec une forte implication du secteur privé national.

Pour renforcer la cohérence de l’action économique, il a ordonné une “stratégie de rationalisation des instruments publics de financement” à soumettre sous la supervision du Premier ministre, impliquant les ministres des Finances, de l’Économie et du Suivi de l’Agenda national de Transformation.

Vers un nouveau cadre de coopération et de partenariats public-privé

La redéfinition de la stratégie de coopération internationale est également à l’ordre du jour. Le président Faye a souligné que la vision d’un “Sénégal souverain, juste et prospère repose sur une politique de coopération ouverte, respectueuse et gagnant-gagnant”.

Il a félicité le Premier ministre pour le “succès exceptionnel” de sa mission en Chine et l’a instruit de veiller à la “matérialisation rapide” des projets et accords conclus. Il a aussi ordonné la finalisation d’un “document cadre de coopération internationale” intégrant une gestion interministérielle rationnelle des partenariats public-privé.

JOJ Dakar 2026

Concernant les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, le Chef de l’État a réaffirmé sa volonté de doter les communes d’infrastructures sportives fonctionnelles. Il a exhorté le ministre des Sports, en lien avec le ministère des Finances, à “accélérer la mise en œuvre du programme national de construction d’infrastructures sportives”.

Le Président a également demandé l’adoption rapide d’une “Charte du Sport” et la définition d’un “cadre réglementaire de gouvernance” des équipements sportifs.

Diplomatie et tragédies récentes : pour une gouvernance éthique et humaniste des forces de sécurité

De retour de Séville où il a participé à la 4e Conférence internationale sur le financement du développement, le Président Faye a plaidé pour un “multilatéralisme inclusif” et une “réforme de la gouvernance financière mondiale”.

En marge, le Premier ministre est revenu sur les récents drames survenus à Cambérène et Rosso. Il a rappelé que “les Forces de Défense et de Sécurité doivent s’écarter de tout acte de torture ou traitement inhumain”. Il a annoncé un audit global à remettre avant le 30 novembre 2025, ainsi qu’une “revue totale de la formation” des forces de sécurité afin de concilier “la rigueur de la force publique avec le respect des droits et de la dignité des citoyens”.