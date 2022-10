Floraison des cas de grippe: Les établissements de santé pris d’assaut

Avec la saison des pluies, la grippe et la toux semblent affecter les populations. En cette période caniculaire, l’on dirait que « presque la moitié de la population est malade. » Des hôpitaux pris d’assaut de même que les pharmacies.

En faisant le tour des hôpitaux et postes de santé, le constat est qu’ils sont pris d’assaut par les patients. Tous souffrent de grippe. Au poste de santé de Colobane, les salles sont pleines. D’aucuns sont assis à même le sol, ceux qui sont sous perfusions assis aux portes des salles pour juste avoir un peu de fraîcheur. Les médecins trouvés sur place n’ont pas voulu se prononcer sur la question. Mais les patients ont expliqué leur situation.

C’est le cas de Ndeye Penda venue se faire soigner. « Depuis hier soir, je suis malade. Donc ce matin (hier) au réveil, j’ai pris la direction de l’hôpital où le monde que j’y ai trouvé m’a étonnée. Toutes les salles sont pleines, même pour avoir une perfusion, ça a été un vrai problème. Le médecin a pu me consulter et là, je vais un peu mieux après la perfusion que j’ai prise », nous confirme notre interlocutrice. Juste à côté, Arame Samb, venue accompagner sa mère souffrante. « Cette année, il y a beaucoup de cas de grippe. Ma mère en a pour sa dose. Depuis plusieurs jours, elle souffre et ce matin, j’ai dû l’amener à l’hôpital où j’ai constaté du monde», explique-t-elle.

Selon elle, le médecin était très occupé, mais a pu la prendre en charge. Toutefois, les médicaments coûtent les yeux de la tête », confie Arame. A la pharmacie sise à la place de l’Obélisque les lieux sont pris d’assaut par des accompagnants des malades. Sagna, que nous avons trouvé sur place, indique : « En cette période de grippe, les malades sont nombreux. A l’hôpital, il y a même un manque de place. Il y en a qui viennent acheter des médicaments pour éviter d’aller se faire consulter.

