Selon L’Observateur, la voiture du ministre à bord de laquelle étaient les deux hommes politiques, a fait des tonneaux. Il y a eu plus de peur que de mal. Seul le garde du corps du ministre s’est blessé. Les deux caciques du parti présidentiel s’en sont sortis sains et saufs, malgré la violence du choc intervenu hier soir vers 22 heures, sur l’autoroute Ila Touba, entre Bambey et Diourbel.

Le journal du Groupe Futurs médias explique que c’est de plein fouet que la voiture de Abdoulaye Diallo a percuté un véhicule en panne stationné sur la chaussée. Et l’impact du choc a projeté la Land Cruiser 8×8 dans le décor, après avoir fait plusieurs tonneaux.

D’après les témoignages, ils doivent leur salut aux air bags de la voiture qui se sont déployés. Moins chanceux que le chauffeur et les deux autres passagers, le garde du corps du ministre d’Etat répondant au nom de Sadio, s’est sérieusement blessé à la main.

«Il est difficile de croire qu’il y a des survivants dans la voiture du ministre Abdoulaye Daouda Diallo. Ils ont été évacués par la vitre de la portière droite qui s’est retrouvée en haut», raconte un témoin.

Il ajoute que c’est le gouverneur qui s’est mobilisé sur place et a transporté le ministre, le député, le chauffeur et le garde du corps blessé, à l’hôpital régional de Diourbel.

La délégation du ministre d’Etat Abdoulaye Daouda Diallo était en partance pour Kaolack pour exécuter des missions du chef de l’Etat dans le cadre du Gamou.