Après le conseiller juridique Me Yamar Samb, limogé pour « manque d’investissement et de solidarité active avec le directeur général », c’est au tour du responsable comptable de la SETER d’être dégagé comme un mal propre dans des conditions aussi rocambolesques. Pour la petite histoire, Lamine Camara avait reçu une 66e demande d’explication sur la base des données GPS de son véhicule de fonction.

La direction générale de la SETER s’était ridiculisée puisque la demande d’explication portant sur des « absences » lors de la journée du 4 avril 2022, c’est-à-dire la fête de l’indépendance du Sénégal, qui est chômée et payée.

Lamine Camara avait saisi la commission de protection des données personnelles qui a récemment tranché en sa faveur après avoir recueilli les arguments des deux parties. En effet, suite à la plainte de Lamine Camara, une demande d’explication avait été envoyée à la SETER, sur la mise en œuvre de ce traitement sans le respect des formalités préalables et formelle à l’endroit du plaignant pour l’installation d’un système de géolocalisation sur son véhicule de fonction.

En réponse à la demande d’explication, le Directeur général de la SETER avait prétendu que les véhicules de fonction étaient loués auprès d’un prestataire, qui aurait lui-même installé le dispositif de géolocalisation. Par ailleurs, il indiquait que la SETER ne collecterait pas les données de géolocalisation, mais pouvait demander au loueur de véhicules de lui communiquer les données de localisation concernant un véhicule. Ainsi, le directeur général considérait que la SETER n’exploitait pas un système de géolocalisation et ne collectait pas de données de géolocalisation.

A cet effet, le directeur général de la SETER estimait que l’obligation de déclarer le système de géolocalisation et l’obligation d’informer préalablement le plaignant n’incombe pas à la société. Au regard de ces réponses, la CDP a considéré que la SETER traite les données de géolocalisation des véhicules qu’elle loue, pour des finalités de contrôle de leurs trajets, mais également pour contrôler la présence du salarié sur les lieux de travail.

A ce titre, la SETER est le responsable du traitement du système de géolocalisation et l’entreprise qui loue les véhicules est son sous-traitant. Par conséquent, pour la CDP, la SETER devait effectuer les formalités préalablement à l’exploitation de ce système de géolocalisation, s’assurer que son sous-traitant est conforme avec la CDP, et informer formellement et préalablement les salariés de l’installation du système de géolocalisation sur leur véhicule de fonction, et des finalités de ce système.

Au regard de ces manquements, le dossier avait été transmis à la session plénière de la CDP, qui avait décidé de mettre en demeure la SETER, Patrick Tranzer qui se croit en terrain conquis au Sénégal, n’en a cure de cette mise en demeure. En effet, il vient tout simplement de virer Lamine Camara. En même temps, le puissant Patrick Tranzer a posé un autre acte en bloquant l’accès aussi à la mailing list aux délégués du personnel.

En interne, le malaise est plus réel malgré la vaste campagne déclenchée par la SETER dans les réseaux sociaux. Dernièrement, elle a communiqué sur le 10 millions nième passagers du TER. Ce chiffre divisé par 230- le nombre de jours d’exploitation, donne 43000 passagers par jour pour un objectif initial de 80.000 par jour.

Pour dire que tout cela est du maquillage…

