Fiscalité: Seules 6 000 personnes paient régulièrement l’impôt au Sénégal

En marge de la 6e édition de la conférence internationale annuelle fiscale organisée à Dakar, l’Ordre National des Experts du Sénégal, ONAS, a fait l’état de lieu de la fiscalité au Sénégal.

D’après la présidente de l’ONAS, Mme Marie Delphine Ndiaye, « il y a une population de 15 millions, 6 millions de personnes inscrites sur le fichier électoral, 145 000 fonctionnaires et 300 000 salariés au niveau du secteur privé. Et seuls 90 000 personnes physiques et morales déclarent leurs impôts ».

Ainsi, le Sénégal fait partie des pays où la fiscalité est très faible d’autant plus que peu de personnes imposables payent régulièrement l’impôt.

La preuve, parmi les 90 000 personnes qui déclarent leurs impôts au Sénégal, « seules 6 000 payent régulièrement. Et dans ces 6 000 qui déclarent et payent régulièrement, seules 100 entreprises supportent 60% des recettes fiscales », indique Me Saliou Dièye, Secrétaire honoraire de l’Union des ordres fiscaux de l’Afrique de l’Ouest.