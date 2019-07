Finale de la CAN 2019 : Sénégal vs Algérie : les supporters algériens se préparent...

En Algérie, le pays se prépare à une grande fête ce vendredi soir pour la finale de la Coupe d’Afrique des Nations. Mais malgré l’euphorie générale et même si les manifestations rassemblent moins de monde, les supporters restent mobilisés par le mouvement de protestation.

Dans les rues, des vendeurs improvisent des stands pour vendre les maillots de l’équipe nationale. Les premiers supporters qui bénéficient du pont aérien ont décollé.



L’ambiance est à la fête, mais Samy, 32 ans, n’oublie pas le contexte politique. « Ce n’est pas avec une formule à 35 000 dinars pour aller au Caire supporter l’équipe nationale que je vais ensuite être contre le mouvement, ou avec Gaïd Salah » souligne-t-il. « Ils rendront des comptes devant Dieu. On espère que le pays s’améliorera et qu’on va bien le reconstruire. »



« L’article 7 et l’article 8. Puis ils s’en vont tous. Puis on les gagne tous »



Le président par intérim a fait le déplacement en Égypte. La ministre de la Culture a donné une interview, portant le maillot officiel de l’équipe. Cela fait rire Zoubir, qui a une liste de revendications très précises, à commencer par l’application de la Constitution : « L’article 7 et l’article 8. Puis ils s’en vont tous. Puis on les gagne tous. Et par la grâce de Dieu, on verra une nouvelle Algérie. Une Algérie meilleure et dont les Algériens seront fiers. Comme on le souhaite et comme le souhaitaient les martyrs de l’indépendance ».



« On prie pour remporter cette coupe et durant la finale, durant le match nous continuerons de prier pour gagner. Le peuple algérien a besoin de cette victoire. Nous vivons actuellement un contexte difficile donc il nous faut cette victoire. Et nous montrerons au monde comment on célèbre une victoire de manière civilisée et pacifique. »