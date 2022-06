Finale Coupe du Sénégal délocalisée: HATKO aurait refusé de mettre à la disposition de la fédération le stade Abdoulaye Wade

« La société Turque HATKO donne les raisons de son refus: lors des deux derniers matchs de l’équipe nationale du Sénégal (contre Bénin et Rwanda) au premier quinzaine du mois de juin », informe Taggat visité par Senego, « la dégradation de la pelouse est inquiétant. Après les plaintes sur la responsabilité de la société turque, ses dirigeants ont voulu rétablir la vérité.

D’après le média spécialisé, la Fédération sénégalaise de football n’a pas consulté HATKO et décide à la hâte. Une situation qui est à l’origine de l’état de la pelouse du stade Me Abdoulaye Wade seulement quatre mois après son inauguration.

« Pour la pelouse, la première et la seconde semence, il faut une durée de deux mois pour que la pelouse hybride puisse atteindre la maturité souhaitée. Le temps de tondre et d’arroser, dès lors la pelouse n’aura plus besoin d’un entretien assez pointu contrairement à une pelouse 100% . Ainsi, les matchs pourront s’enchainer sans aucun risque »,informe le responsable de l’entretien du stade.

De ce qu’on peut retenir, le stade Me Abdoulaye Wade, en tout cas, pour la pelouse, elle est fermée pour une période de deux mois. L’objectif est clair : permettre à la pelouse hybride de respirer et d’atteindre sa maturité.