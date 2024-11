« C’est avant tout un marketing du Sénégal… « , a déclaré le ministre de l’Industrie et du Commerce qui visitait les chanti ers d’aménagement des stands du Centre International du Commerce Extérieur du Sénégal (CICES). Dr Serigne Guèye Diop a été accueilli par le Directeur Général du CICES.

La délégation ministérielle a fait le tour des pavillons et des stands qui abriteront ce grand-rendez-vous du donner et du recevoir. Et après avoir tiré un bilan positif de l’état d’avancement des chantiers de la Fidak 2024, Dr Serigne Guèye Diop a félicité le Directeur du Cices.

Un marketing du Sénégal…

« Les différents pays participants sont déjà à pied d’œuvre. Les chantiers d’aménagement des stands sont extrêmement avancés. Tout est fin prêt pour le lancement officiel de la Fidak« , s’est réjoui le ministre qui lance un appel aux Sénégalais à venir massivement visiter la foire.

Il estime que « c’est avant tout un marketing du Sénégal. Nous voulons vendre le Sénégal de demain qui vient de faire une transition démocratique extrêmement important. C’est le Sénégal a l’ère du pétrole, du gaz, du phosphate !« . Mais aussi, il a tenu à lancer un autre appel à tous les ministères à s’impliquer davantage pour la réussite de cet évènement économique.

Réfectionner le CICES dans les 50 années…

Et à en croire Dr Serigne Guèye Diop, les deux pays invités, que sont le Rwanda et la Guinée Conakry sont déjà sur les lieux et s’activent dans les préparatifs. Il pense que c’est une « occasion unique » après cette alternance de montrer que la foire va prendre un nouveau tournant.

Non sans faire part de son souhait de réfectionner le CICES dans les 50 années à venir en phase avec le Référentiel Sénégal 2050. Il a également fait part de son projet de délocalisation de la foire dans les huit pôles du Sénégal (Matam, Thiès, Saint-Louis…) pour une meilleure promotion de nos produits locaux.