Football ivoirien : coup de gueule de Didier Drogba, après l’élimination des Éléphants

Opposée à l’Egypte mercredi en 8èmes de finale, la Côte d’Ivoire s’est inclinée au bout de la séance des tirs au but (0-0, t.a.b. 5-4). Une élimination, qui a fait parler l’ancien international ivoirien, Didier Drogba. Ce dernier dans son compte Facebook encourage les « Eléphants », non sans se poser la question à savoir comment remporter une CAN, lorsque le football ivoirien souffre de divisions depuis plus de trois ans?

L’ancien joueur de souligner que les tirs aux buts et la Côte d’Ivoire c’est du “je t’aime moi non plus”. « Je suis fier de mon équipe et de mes jeunes frères qui ont prouvé que le potentiel est bien là. Il faut maintenant se tourner vers l’avenir », a-t-il écrit sur sa page Facebook.

Selon lui, la solidarité pour un objectif commun est le pré requis premier vers le succès. « Il est temps de remettre de l’ordre à la maison afin de pouvoir à nouveau briller sur la scène internationale ».

Didier Drogba de remercier joueurs, dirigeants et supporters. « Merci au coach, au staff, aux joueurs qui ont su montrer le potentiel de notre équipe et de nos couleurs. Merci aux supporters qui malgré tout vibrent à chaque sortie des Éléphants ».

Ainsi, l’ancien joueur de Chelsea donne rendez-vous à domicile pour la CAN 2023. « Courage à tous et rdv chez nous, en Côte d’Ivoire, pour la meilleure CAN de l’histoire du football ».