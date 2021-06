Fédération Sénégalaise de Basket : Une Assemblée Générale de tous les dangers

Nous tenons à interpeller les hautes autorités de ce pays sur les risques d’affrontements qui pourraient se passer dans la salle (encore inconnue) le 05 Juin. Nous rappelons à l’opinion que le Ministre des sports Monsieur Matar Bâ a été saisi officiellement par courrier de toutes les forfaitures et manquements orchestrés par celui qui se dit être son ami le Président Babacar Ndiaye , et jusqu’à présent, il est sans réaction . Il sera tenu pour responsable de tout ce qui se passera le samedi 5 juin.

La C.R.B.S exige la tenue d’une assemblée générale d’informations avant toute organisation d’une assemblée générale extraordinaire.

Et pour cette assemblée générale d’informations, nous exigeons la présence effective des Commissaires aux comptes inscrits au Tableau de l’Ordre National des Experts Comptables et Comptables Agréés (ONECCA) comme stipulé par le règlement intérieur de la Fédération Sénégalaise de 2015.

Nous tenons à informer l’opinion que jusqu’à présent, aucune convocation officielle où sont indiqués l’heure et le lieu de la réunion n’a été reçue . Ce qui constitue encore une violation manifeste du règlement intérieur.

Toutefois, nous nous réservons le droit de donner une suite judiciaire à cette énième forfaiture.

Nous allons nous opposer à la tenue de l’A G du 05 juin par tous les moyens et ce forcing orchestré par Babacar Ndiaye et son clan de suiveurs ne passera pas.

A moins que lui et ses ouailles acceptent de se souiller les mains de notre sang pour réussir leur coup abject.

Fait à Dakar, le 03 juin 2021

la CRBS