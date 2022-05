Malaise à la (Fecafoot) ! Le président Samuel Eto’o a viré Liliane Ngo Mbog Binyet, soupçonnée de malversations financières.

A travers un communiqué en date du 4 mai dernier, le patron du football camerounais a porté à la connaissance de l’opinion publique en général, à ses partenaires et sponsors en particulier, que “madame Liliane Ngo Mbog Binyet, précédemment Chef du département Marketing et Responsabilité sociétale, ne fait plus partie des effectifs de la Fecafoot, à cause de soupçons de malversations financières“.

L’ex-international Samuel Eto’o a réussi son pari en étant élu, en décembre 2021, Président de la Fédération camerounaise de football. C’est la première fois qu’un ancien joueur arrive à ce poste au Cameroun.

Après la Can déroulée au Cameroun, il a pesé de tout son poids pour le départ de l’entraîneur national portugais Antonio Conceicao, remplacé par l’ancien “Lion indomptable” Rigobert Song.