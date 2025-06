La Sûreté urbaine du Commissariat central de Dakar a procédé à l’interpellation de trois (03) individus pour les infractions suivantes : « faux et usage de faux portant sur des documents administratifs, faux en écriture publique, complicité de ces chefs », selon un communiqué de la Police nationale.

La même source renseigne que ces arrestations font suite à une saisine de la Direction de l’Automatisation des Fichiers (DAF), consécutive à la découverte de faux extraits de naissance utilisés pour l’établissement de cartes nationales d’identité au profit de ressortissants étrangers.

À la suite de convocations, ces derniers ont reconnu les faits et déclaré avoir obtenu lesdits documents contre la somme de 75 000 FCFA.

La poursuite de l’enquête a permis l’interpellation du principal instigateur du réseau, domicilié à Niangue. Une perquisition à son domicile a permis la saisie d’un important lot de faux documents administratifs, dont des copies de cartes d’identité, d’extraits de naissance vierges et de passeports sénégalais.

Les trois mis en cause ont été placés en garde à vue, et l’enquête se poursuit en vue de démanteler l’ensemble du réseau et de traduire en justice tous les complices.