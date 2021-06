Fatma Wade, Responsable APR à Grand Médine : «Adama Faye sera candidat avec ou sans l’aval du Président Macky Sall»

La sortie du beau-frère du Président de la République, Macky Sall, suscite des vagues de réactions du côté des membres du parti de l’Alliance pour la République (Apr). Fatma Wade, responsable dudit parti à Grand Yoff prend la défense d’Adama Faye.

Selon la responsable, ce dernier sera candidat, avec ou sans l’aval du chef de parti, Macky Sall. Entre Macky Sall et son autre beau-frère Adama Faye, ça ne parle plus le même langage.

L’ancien colistier de Mimi Touré à Grand-Yoff ne digère pas l’incertitude dans laquelle le chef de l’Apr et leader de Benno a installé la mouvance présidentielle qui ne sait toujours pas sur quel pied danser aux prochaines Locales du 23 janvier 2022.

Fatma Wade n’a pas mis de gants pour «investir» son mentor. «C’est Grand Yoff qui veut qu’Adama Faye soit investi. Il sera même candidat à la mairie de Dakar», a fait savoir la responsable de l’Alliance pour la République à Grand Médine.

Selon elle, «Adama Faye a bel et bien le droit de déclarer sa candidature à la mairie de Grand Yoff, avec ou sans l’aval du Président de la République, Macky Sall». Et cette dernière d’ajouter :

«Certains camarades de parti sont en train de le tancer, allant jusqu’à demander son exclusion de l’Apr. Ce sont les profiteurs qui s’agitent et qui font perdre le Président de la République, Macky Sall. Adama Faye n’a jamais eu de poste de responsabilité.

Il est au dos au mur. C’est la raison pour laquelle il a fait cette sortie. Nous sommes loin de créer des brouilles entre Adama Faye et le Président de la République, Macky Sall», a souligné Fatma Wade.

La responsable du parti de l’Alliance pour la République (Apr) à Grand Yoff a précisé qu’Adama Faye est loin de créer des bisbilles dans le parti.

«Rappelons qu’en 2014, Adama Faye était un candidat légitime à Grand Yoff. Aminata Touré a été choisie à sa place. De même qu’à l’investiture à l’Assemblée nationale. Maintenant, trop c’est trop ! Ce n’est plus comme avant», a-t-elle dit.

Ainsi, suspendu malgré lui au «désir et à la volonté» du chef, Adama Faye s’est rebellé. Dans une missive incendiaire que rapporte la presse, il tire à boulets rouges sur son beau-frère. Un feu de paille, mais….