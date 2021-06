Falsification de documents administratifs : Le Tribunal se déclare incompétent dans l’affaire du frère de Wally Seck

Seydina Alioune Seck, le petit frère du célèbre chanteur du Wally Seck, risquait 6 mois assortis de sursis pour les faits de faux et usage de faux dans un document administratif. Le “faramareen” a été jugé, ce jeudi, par la deuxième Chambre correctionnelle du Tribunal de Dakar.

Mais celui-ci s’est déclaré incompétent, ce jeudi. Donc, M. Seck est renvoyé des fins de la poursuite.

Il reste maintenant à savoir si le parquet va interjeter appel ou pas.

A rappeler que Seydina Alioune Seck était accusé d’avoir falsifié son extrait de naissance pour intégrer un club football espagnol afin de réaliser son rêve. Né en 1993, il aurait obtenu un autre extrait de naissance dans lequel il était mentionné qu’il était né en 1997. Mais c’est lorsqu’il est allé se faire établir un passeport avec ces données jugées éronnées, que ces faits de faux ont été découverts.

Ses avocats, déplorant l’absence de son coach au procès, avaient plaidé non coupable. “Le sieur Alioune Seck est la seule victime dans cette affaire. Il a dit que cet acte a été établi par son entraîneur et je le crois sur parole”, soulignait l’un d’eux, Me Alioune Badara Fall.