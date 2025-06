Face à l’agression contre l’Iran, le Sénégal rompt le silence (Par Magued WADE)

L’État du Sénégal a fermement condamné l’agression jugée injustifiée de l’État d’Israël, dont les récentes opérations militaires ont causé la dévastation massive de la bande de Gaza et des pertes humaines considérables parmi la population palestinienne. Après cette phase particulièrement dramatique du conflit israélo-palestinien, les tensions s’étendent désormais vers d’autres acteurs régionaux, notamment l’Iran.

Dans un contexte marqué par le silence préoccupant de nombreuses nations musulmanes, le Sénégal a tenu à faire entendre sa voix, réaffirmant son attachement aux principes du droit international et à la justice. Ce geste, salué par plusieurs observateurs, témoigne une fois de plus de l’indépendance diplomatique du pays et de son engagement constant pour la paix et le respect des résolutions des Nations Unies.

Il aurait été tout à fait légitime, au regard de la gravité des événements, que le ministère des Affaires étrangères du Sénégal convoque l’ambassadeur d’Israël à Dakar, afin de lui exprimer officiellement la désapprobation de l’État sénégalais. Par ailleurs, le Sénégal pourrait utilement user de son influence pour demander une réunion urgente du Conseil de sécurité des Nations Unies, ainsi qu’une mobilisation rapide de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI).

Face aux violations répétées du droit international humanitaire, souvent perpétrées dans une impunité choquante, il est impératif que les États respectueux du droit se dressent avec fermeté et constance. Le Sénégal, par cette prise de position courageuse, s’inscrit dans cette lignée et mérite d’être soutenu et encouragé.

M. Wade Magued