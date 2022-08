Le lundi 22 août, Micro Targon et Alice Zanni ont réalisé l’exploit de rallier Paris à Dakar… à moto !

En effet, le couple italien avait commencé le voyage, le 31 juillet dernier, au bas de la Tour Eiffel, à Paris, et a pu arriver à Dakar, plus précisément au pied du monument de la Renaissance africaine, en traversant tout le Maroc par la bande côtière, le Sahara occidental, la Mauritanie, la traversée du fleuve Sénégal pour arriver à Saint-Louis et ensuite, via le lac Rose, dans la capitale Dakar.