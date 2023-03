Exclusif – Supposés propos attribués au Général Moussa Fall : Voici toute la vérité…

Des oiseaux de mauvais augures ont vite fait de reprendre des propos dans lesquels on entend une voix présentée comme celle du général Moussa Fall menaçant les populations. Avec le recul, Sanslimites est en mesure de faire savoir que cet enregistrement audio a été truqué et manipulé par des “professionnels de la manipulation” sur les réseaux sociaux.

Apres avoir eu échos de cette information, la rédaction de Sanslimitesn est en mesure de vous dire que “cette polémique, qui n’en est pas, est juste de la pire manipulation.” En effet, il est bien de définir le contexte pour éclairer la lanterne des sénégalais pour qu’ils comprennent mieux cette tentative de mettre en mal les armées avec le peuple, une tentative vouée à l’échec.

À l’occasion de la 23ème conférence religieuse annuelle de la gendarmerie qui se tient chaque année et présidée par la hiérarchie, le Général Moussa Fall avait pris la parole pour rassurer les familles du personnel de la gendarmerie. Par la même occasion, les féliciter pour le travail, la discipline apportés au sein de la corporation et aux civils. Le Général Moussa Fall en a profité pour lancer un message de paix à la population. “Force restera à la loi et aux institutions du Sénégal.” Aux individus malintentionnés à la quiétude et sécurité, le Général Moussa Fall a lancé un message de retenu et de revenir à la raison. “Les FDS n’hésiteront pas à maintenir l’ordre dans la discipline comme enseignée à tous les niveaux.

Pour clôturer il a souhaité aux familles et aux civils un pays de paix, une vie en paix.” A fait savoir le haut commandant de la gendarmerie nationale.

Un message fort rempli d’enseignements pour le Sénégal. Pour Sanslimites, “c’est le meilleur soldat que cette République n’ait jamais connu. Il sait évaluer la capacité de nuisance des malfaiteurs et n’y va jamais par émotion ni haine . Chaque soir presque il est jusqu’à très tard dans soirée ,est entrain sillonné Dakar pour décourager les malfaiteurs et se tenir prêt à toute sorte d’attaque contre la République.”