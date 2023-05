Exclusif: L’armée a lancé son opération contre les bases de Salif Sadio

L’armée sénégalaise a décidé laver de l’affront subit le 24 janvier dernier, la mort de 3 de ses soldats et le déshonneur subi par 7 de ses éléments. A en croire des sources dignes de foi consultées par Kéwoulo, “l’opération a été lancée ce soir.”

Démarrée dans le village de Diokado, cette opération militaire -que l’armée a voulu grandiose-, marque le début d’un grand ratissage dont l’objectif est de capturer mort ou vivant Salif Sadio, le leader du mouvement irrédentiste de Casamance, et ses hommes. Pour rappel, en janvier dernier, ce chef rebelle -qui dit protéger “ses territoire”- avait réussi à capturer 7 soldats de l’armée sénégalaise après avoir tué 3 d’entre eux. Ces militaires sénégalais de la mission Misega, de la Cedeao- avaient poursuivi un camion chargé de bois, des troncs coupés en Casamance et destinés à l’exportation via le territoire gambien.

En poursuivant ces coupeurs illégaux, un convoi de soldats sénégalais -de la mission Misega- est tombé dans une embuscade au cœur d’une base rebelle, en territoire casamançais” selon le MFDC, “en territoire gambien”, selon le bureau des relations publique de l’armée sénégalaise, la Dirpa. Toutefois, après presque 3 semaines de détention arbitraire, les otages ont été remis en liberté le 14 février dernier. Et Salif Sadio, qui en a profité pour faire sa communication, avait ouvertement fait savoir que “en cas de collaboration entre des soldats gambiens et sénégalais“, il n’allait pas manquer de punir Adama Barrow et son pays.

Pendant que Salif Sadio négociait avec la Cedeao et la Gambie, pour leur remettre ces soldats sénégalais pris en otages, l’Etat-major de l’armée sénégalaise, elle, déployait tous les corps de son armée à Ziguinchor. Et tout ce beau monde était prêt à en découdre et même s’ils étaient suspendus aux résultats des négociations pour savoir quelles stratégies adopter pour en finir avec “le terroriste de Salif Sadio”.

Et, libérés de la hantise de savoir leurs camarades entre les mains des rebelles -des vies qui pourraient être mises en danger en cas d’attaque de l’armée-, les militaires avaient mis une fleur au bout du canon. C’est cette rose blanche qui a été enlevée et remplacée par du plomb. En exclusivité, Kéwoulo est en mesure d’affirmer que l’artillerie est entrée en action depuis 20 heures, ce dimanche 13 mars 2022 et pilonne les positions identifiés comme contrôlées par le MFDC. Et, cette fois-ci, les hommes du général de brigade, Fulgence Ndour, qui ont planté leur quartier général à Bignona pour être plus proche de cet axe de Sindian -contrôlé depuis plusieurs années par des combattants du MFDC-, jurent d’avoir la tête de Salif Sadio.