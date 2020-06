Deux mois après son émouvant cri de cœur implorant le président, Macky Sall et son gouvernement de rouvrir les frontières afin d’autoriser le rapatriement du cadavre de son époux, décédé de Covid-19, Angélique Basse est à Dakar. Dans ce voyage, elle n’est pas seule. Elle a ramené, avec elle, le corps de cet être qu’elle ne voudrait pour rien au monde laisser dans les fours crématoires français. Témoignage émouvant d’un drame qui finit bien.

Elle avait fait pleurer tous les Sénégalais à travers le monde. Et sa détresse avait hanté le sommeil des dirigeants du Sénégal même si, officiellement, ils ont continué à défendre les positions impopulaires du gouvernement de Macky Sall. Comme David qui s’était attaqué à Goliath, le cri de cœur de la petite femme de Soumballo Manga a finalement eu raison de la cécité des décideurs politiques qui, sans aucune base scientifique, ont conseillé le non retour des corps Covid-19. Et ce mort, promis à finir en cendres dans les fours crématoires de la France, a fini par être rapatrié au Sénégal. Et repose, désormais, dans cette tombe qu’il avait achetée dans le cimetière de Saint Lazare, à Dakar. Dans ce sol où il voulait reposer pour l’éternité.

C’est le samedi 20 avril dernier que le corps a pu être rapatrié à Dakar, précédé quelques jours auparavant de la discrète arrivée d’Angélique Basse. Et, c’est où moment le Sénégal semble avoir perdu du terrain face à l’avancée incontrôlée du virus que ce mort, dont le sort a fait l’unanimité au Sénégal, a été enterré. « Ce dimanche, j’ai pleuré toutes les larmes de mon corps et j’ai appelé tout le monde afin de les remercier. Dire merci et prier pour toutes les personnes qui m’ont accompagné dans ce combat. J’ai tenu à ce que le monde entier sache que nos prières ont été exaucées. C’est ce dimanche, après l’enterrement que j’ai compris que j’ai perdu, pour toujours, mon mari. Celui qui a été mon frère, mon ami et mon compagnon pour toujours. Il ne reviendra plus jamais. Et moi je suis enfin soulagée. » A déclaré Angélique Basse interrogée par Kewoulo. Au peuple sénégalais comme à son chef, Macky Sall, Angélique a tenu à dire Merci….