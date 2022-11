C’est une exclusivité Kéwoulo. Au moment ou ces lignes vous parviennent, une note de service concernant des greffiers du tribunal de Dakar est en circulation. A en croire des informations en possessions de Kéwoulo, le greffier Papa Demba Thiero, l’inamovible bras droit des doyens des juges d’instruction, et cela depuis plusieurs années, a été relevé de ses fonctions au tribunal de Grande Instance de Dakar.

Il est affecté a la Cour d’Appel de Kaolack en “complément d’effectifs.” Si le ministre de la justice a profité du départ de Papa Demba Thiero, pour faire un petit mouvement dans les cabinets d’instruction, dans la corporation des auxiliaires de la justice, on soupçonne que cette affectation qui ressemble à une sanction ne soit liée à l’audition de Ousmane Sonko, le 3 Novembre dernier. Pour la petite histoire, taquin comme pas possible, le leader de Pastef, qui faisait face à la presse -pour faire le compte rendu- de ce qui s’est passé dans le cabinet du juge Oumar Maham Diallo, a laissé entendre que “de l’eau avait été trouvée devant l’entrée du bureau du juge.”

Alors que ses avocats l’avaient déconseillé de s’approcher de cette eau, qui ressemblerait à du fétichisme, Ousmane Sonko a déclaré avoir marché dans ces eaux de maraboutage. Et, le juge d’instruction, Oumar Maham Diallo, qui ne voulait pas serrer la main des avocats, par mysticisme, aurait bandé sa main. Et, c’est à ce moment-là que le juge et son greffier seraient entrés en scène pour expliquer la présence de cette mystérieuse eau. Alors que Oumar Makham Diallo aurait dit que “l’eau viendrait d’une fuite dans le plafond“, Ousmane Sonko a raconté que le greffier aurait déclaré que “l’eau viendrait du radiateur de la climatisation“. “Alors que, pour Ousmane Sonko, la climatisation n’était pas allumée”.

C’est ce greffier, Papa Demba Thiero, qui vient d’être affecte a Kaoalck. Mais, il n’est pas le seul dont l’affectation a surpris plus d’un auxiliaire de la justice: Bassirou Diouf, le greffier du juge Mamadou Seck du deuxième cabinet aussi a sauté. Comme son camarade du premier cabinet, lui va aussi a Kaolack a la Cour d’Appel en complément d’effectifs.