Le dialogue est rompu entre le gouvernement et les Sénégalais de la diaspora. Alors que l’exécutif, par la voix du ministre de la justice, Malick Sall, a justifié sa décision du non retour des corps de personnes décédées de covid-19 par des recommandations de l’Organisation mondiale de la santé, le Dr Adama Ba Faye, médecin réanimateur et urgentiste en France a pris le contre-pied de cette annonce gouvernementale. Et, il est catégorique: « l’OMS n’a jamais rien dit de telle. » Et, il défie le gouvernement sénégalais de lui présenter le moindre document de l’OMS qui prouverait cette déclaration.

« C’est faux. Et je les mets au défi de me présenter le moindre document signé de l’OMS qui interdit le rapatriement des corps de personnes décédées de Covid-19. » Telle est la sentence du Dr Adama Ba Faye, médecin urgentiste et réanimateur en France. Mieux que de discréditer la communication gouvernementale, le Dr Adama Ba Faye dit être en possession d’un document de l’OMS -recommandation du 22 mars- qui demande clairement l’assouplissement des conditions de prises en charge des corps par les familles. Originaire du Sénégal, ce praticien, au cœur de l’urgence médicale, est outré que « le gouvernement de Dakar n’ait pas assumé sa décision de refuser le rapatrier des corps sans que cela ne soit motivée par aucune base scientifique. »

Aux antipodes de la déclaration de Malick Sall qui est venu au secours de Amadou Bâ, le ministre des affaires étrangères, le Dr Adama Ba Faye est d’avis que « il n’y a aucun risque de contagion; si le corps covid-19 est bien manipulé. » Et en la matière, le protocole sénégalais de prise de corps jusqu’à l’enterrement de la dépouille ne laisse aucune place au risque. « Ce sont les forces de défense et de sécurité qui récupèrent le corps. Et ce sont les Sapeurs pompiers comme le service d’hygiène qui entrent en jeu pour accompagner le défunt jusqu’à sa mise sous terre. La famille n’intervient jamais. » Contrairement à la France, où ce sont les infirmiers aidés en cela par les aides soignants, qui récupèrent les corps et nettoient les endroits qui ont été en leur contact, au Sénégal on est plus strict.

« Et, à en croire le médecin-réanimateur invité de Kewoulo, toutes ces mesures montrent qu’aucun risque de contagion n’est possible. » Révolté par la cacophonie notée dans la communication du gouvernement à ce sujet, le Dr Adama Ba Faye pense que ni le ministre de la justice encore moins ceux de l’Intérieur -Aly Ngouille Ndiaye- ou le ministre des Affaires Etrangères -Amadou Bâ- ne devaient se prononcer sur ce sujet. « C’est au ministre de la santé de prendre la parole sur la question, après avoir, au préalable, consulté ses conseillers puisque le ministre lui même n’est pas médecin. Et, je ne crois pas que cette mesure lui soit conseillée par des médecins. C’est une mesure politique qui ne repose sur rien. » A martelé le Dr Adama Ba Faye. Aussi, le praticien vivant à l’étranger a déploré la décision de ce même gouvernement qui a décidé d’injecter 12,5 milliards de F CFA dans ses consulats pour aider ses compatriotes dans le besoin.

Pour le Dr Adama Ba Faye, « il fallait investir cet argent dans la construction et l’équipement d’hôpitaux fonctionnels. J’aurais aimé que l’Etat mette un peu plus l’accent sur l’équipement de nos hôpitaux en service de réanimation. Parce que, c’est la réanimation qui permet de sauver des malades Covid. » Contrairement à ce qu’a voulu faire croire le gouvernement, le médecin réanimateur pense que « les Sénégalais de la diaspora n’ont pas besoin de l’aide du gouvernement pour leur acheter des concessions dans les cimetières des pays d’accueil. » Aussi, le praticien de la médecine pense que ces mesures irréfléchies du gouvernement augmente des traumatismes à la douleur déjà béante des familles qui ont perdu un des leurs.