Exclusif: Baidy Ba, le bras droit du maire de Ourossogui placé en détention pour …

C’est une exclusivité Kéwoulo. Au moment où ces lignes vous parviennent, le bras droit de Moussa Bocar Thiam, le maire socialiste de Ourossogui et agent judiciaire de l’Etat du Sénégal, est dans les liens de la détention. Arrêté le mercredi 4 mai 2022 par les gendarmes de la brigade de gendarmerie de Thionck, il a été déféré ce matin au parquet du tribunal de Dakar pour escroquerie et abus de confiance…

La brigade de gendarmerie de Thionck a procédé à l’arrestation d’un homme atypique: Amadou Mamadou Ba, dit Baidy, le bras droit du maire de Ourossogui et son DC politique. Proche parmi les fidèles de Moussa Bocar Thiam, l’homme qui a bouclé ses 48 heures de garde à vue, sous la surveillance des gendarmes avant de prendre la route du parquet, est poursuivi pour les délits d’escroquerie et d’abus de confiance. «Et le préjudice s’élèverait à 28 millions de F CFA», selon des sources contactées par Kéwoulo. A en croire des informations en notre possession, c’est Djiby Sy, pourtant proche parent du mis en cause, qui a saisi les gendarmes après avoir passé plus de 3 ans à courir derrière son argent que lui doit le bras droit de l’agent judiciaire de l’Etat du Sénégal.

A l’origine de cette affaire scabreuse se trouverait la vente d’une voiture estimée à 18 millions que Djiby Sy, un immigré basé aux Usa, avait ramené du pays de l’Uncle Sam pour l’utiliser ou la vendre à Dakar. “Baïdy Ba avait fait savoir à Djiby Sy qu’un de ses amis était intéressé par la voiture et voulait l’acheter contre un terrain à Yoff. Vu la valeur du terrain, il a demandé à ce que Djiby Sy mette 10 millions avec la voiture, pour faire les 28 millions.” Ont soufflé des sources judiciaires à Kéwoulo. Après s’être acquitté de ce montant et avoir remis sa voiture, Djiby Sy s’est vu remettre des documents de cession d’une parcelle à usage d’habitation. En possession de ces documents de cession, Djiby Sy, qui pensait avoir fait une bonne affaire, est reparti aux Usa. Quelques temps après, c’est quand il a voulu régulariser la situation de ce fameux terrain qu’il a appris que ses documents étaient des faux.

Il a alerté le bras du maire de Ourossogui qui lui a dit qu’il a appris que le terrain en question était litigieux. Et il s’était engagé à lui trouver un autre terrain. C’était, il y a 2 voire 3 ans. Bien que choqué par cette trahison de Baïdy Ba, l’immigré a cherché d’abord à trouver une solution à l’amiable. “C’est ainsi que l’agent judiciaire de l’Etat, Moussa Bocar Thiam, les a conviés à une réunion dans son bureau pour arrondir les angles. Deux témoins ont été amenés par Djiby Sy et deux autres étaient là pour cautionner Baïdy Ba.” Ont fait savoir des sources proches de l’immigré. A l’issue de cette réunion, au cours de laquelle Moussa Bocar Thiam s’est engagé à payer son argent à Djiby Sy, l’immigré est reparti aux Usa. Et depuis qu’il a quitté le Sénégal, personne ne semble vouloir se souvenir de lui. Il a appelé, à plusieurs reprises, le garant, Moussa Bocar Thiam, et jamais ce dernier n’a voulu le reprendre au téléphone; alors même qu’il avait déjà donné 2 millions en guise d’avance.

Avant qu’on en arrive à cette affaire de vente de terrain, il y a eu l’affaire même de la voiture à dédouaner. “Cette voiture avait été envoyée par Djiby Sy au Sénégal. Et c’est Baïdy Ba qui l’a réceptionné et devait le dédouaner. Mais, il a encaissé l’argent et s’est débrouillé pour faire sortir la voiture du système Gaïndé, le fichier douanier, sans le dédouaner. C’est suite à cela qu’il a fait cette fameuse proposition de vente de terrain.” Ont soufflé des sources à Ourossogui. Quoi qu’il en soit, après avoir attendu 2 voire 3 années et avoir usé toutes les voies de médiation, Djiby Sy a saisi la justice pour entrer dans ses fonds. Et, c’est plainte cette qui a valu au directeur du cabinet politique du maire de Ourossogui et principal chargé de communication de la commune de Sogui son arrestation et son déferrement. A en croire des sources judiciaires, consultées par Kéwoulo, il passera sa première nuit -dans cette affaire d’escroquerie et d’abus de confiance- à la prison du Cap Manuel de Dakar.

“Mais, selon plusieurs témoignages recueillis par Kéwoulo, Amadou Mamadou Ba n’est pas à son premier séjour carcéral pour des délits de droit commun.” Pour rappel, c’est ce même Amadou Mamadou Ba dit Baïdy Ba accompagné de son patron, Me Moussa Bocar Thiam, qui avaient agressé le caméraman de Kéwoulo en novembre 2018 dans l’enceinte d’un bâtiment moderne construit par des immigrés; bâtisse que “Moussé le maire” avait osé transformer en une école coranique. Pour empêcher Kéwoulo de montrer les honteuses images de leur ville, l’actuel agent judiciaire de l’Etat du Sénégal et ses sbires ont agressé Serigne Fallou Dione, vandalisé sa caméra, cassé son trépied, bousillé ses micros et brisé ses lumières mille morceaux. “Et depuis lors, on a laissé pour nous à Dieu“, comme disent les Ivoiriens.