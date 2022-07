C’est une exclusivité Kéwoulo. Au moment où ces lignes vous parviennent, 19 étudiants Sénégalais sont bloqués dans la zone de transit de l’aéroport International Blagnac de Toulouse. Bloqués pour “vérification”, ils sont soupçonnés par des policiers de la PAF française d’avoir des “projets d’immigration clandestine”.

A en croire des sources policières françaises, “un groupe de Sénégalais qui ne présente pas suffisamment de garantis a été interpellé, ce matin, à l’aéroport de Toulouse Blaignac par des fonctionnaires.” Si la police française croit avoir affaire à de potentiels candidats à l’immigration clandestine, Kéwoulo a appris, de source diplomatiques françaises, que “ce sont plutôt des étudiants sénégalais qui se sont retrouvés dans cette mauvaise passe. Mais, la situation est en train de se décanter.”

A les en croire, il s’agirait d’un projet de voyage d’étude effectué par des étudiants de l’Institut Africain de Management, IAM. “Le problème est que, en ces temps de flux tendus dans les hôtels, l’encadrement qui a envoyé ses étudiants à Toulouse n’a pas pu trouver un hôtel qui peut les héberger pendant plus de deux nuits. Alors, les encadreurs ont pris deux nuits dans un hôtel pour que, une fois sur place, ils puissent chercher un hébergement plus long en RB&B où un Appart-hôtel.”

A en croire ces mêmes sources policières de la PAF, “les policiers qui n’ont pas été convaincus par cette explication de “difficultés d’avoir un hébergement de longue durée” ont décidé de mettre la personne qui est censée être le responsable du groupe en position de garde à vue.” Et depuis l’annonce de ces mesures de garde à vue et de coercition des 19 étudiants des avocats commis par le groupe IAM s’activent pour permettre aux étudiants et à leur accompagnant de pouvoir séjourner sur le territoire français.