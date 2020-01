Etudiants sénégalais bloqués à Wuhan: Hsf plaide pour leur «rapatriement d’urgence»

L’Etat du Sénégal a dégagé une enveloppe de 6 500 000 Fcfa pour assister les 13 étudiants sénégalais bloqués à Wuhan (Chine), épicentre de l’épidémie du coronavirus.

Mais, d’après Horizon sans frontières (Hsf), cette aide ne doit pas masquer le besoin exprimé par ces derniers à savoir, selon elle, «leur rapatriement d’urgence».

«C’est le seul credo qui s’impose au regard des autres nations vis-à-vis de leurs concitoyens bloqués en Chine», précise en effet l’organisation qui soutient que le monde entier est en alerte contre cette infection qui a déjà fait plus de 213 morts et touché plus d’une dizaine de pays.

Face aux prévisions de contamination massive et aux risques d’hécatombe dans le monde, Hsf fait appel à la coopération et la solidarité internationales entre les pays pour juguler la pandémie. Car, rappellent Boubacar Seye et ses camarades, «cette épidémie, qui n’est qu’à ses débuts, affecte déjà les cours des bourses et les échanges internationaux».

Pis, prévient Hsf dans son communiqué, «son évolution, dans les prochains jours, pourrait entraîner beaucoup de tensions géopolitiques et sonner le glas à toutes les perspectives de développement».