Etude : Ces boissons sucrées qui augmenteraient de 18% le risque de cancer

Des scientifiques de l’Université de la Sorbonne à Paris ont affirmé que les boissons sucrées, y compris les jus de fruits et les boissons gazeuses pouvaient augmenter le risque de cancer.

A en croire les scientifiques, l’impact de la glycémie pourrait en être la cause. Les laits frappés sucrés, les boissons énergisantes et le thé ou le café avec sucre ajouté sont également mis en cause.

L’étude menée par les chercheur a montré qu’une consommation de 100 ml de boisson sucré par jour, soit l’équivalent de 02 canettes par semaine augmenterait de 18 % le risque de développer un cancer.

Ainsi, il a été montré que les personnes qui buvaient le plus (environ 185 ml par jour) avaient plus de cas de cancer que celles qui en buvaient le moins (moins de 30 ml par jour).

C’est pourquoi le Dr Amelia Lake, de la Teesside University affirme que « réduire la quantité de sucre dans notre alimentation est extrêmement important », rapporte bbc.com.