L’avion qui transportait 19 passagers et 3 membres d’équipage s’est écrasé et a pris feu à Houston. Les autorités disent que personne n’est décédé dans l’accident dans le comté de Waller et qu’une seule personne a été légèrement blessée.