Mamadou Diop qui se faisait passer pour un avocat ou un adjudant de police, a été arrêté à Guédiawaye après une enquête menée par la Sûreté urbaine (SU) de Dakar. Son interpellation a permis la découverte de deux armes à feu à son domicile.

Le sieur Diop, commerçant de profession, aurait choisi l’arnaque comme nouvelle source de revenus en ciblant des familles désespérées cherchant à faire libérer des proches en détention. Selon L’Observateur, son modus operandi consistait à se faire passer pour un avocat ou un agent de la police afin d’obtenir de l’argent sous prétexte d’intercéder en faveur des détenus.

En décembre 2024, il apprend l’arrestation de Pape Madiop Sarr, placé en garde à vue pour escroquerie et trafic de migrants. Voyant une opportunité, il entre en contact avec les proches du détenu, se présentant comme “l’adjudant Diop” en service à la Sûreté urbaine de Dakar. Avec un jargon policier bien rodé, il assure pouvoir faire libérer leur parent à condition de verser une somme de 70 000 FCFA pour “dédommager la victime”. Une fois l’argent empoché, il devient injoignable, laissant la famille flouée.

Le 16 décembre, l’un des proches de Pape Madiop Sarr, V. Mendy, dépose une plainte contre X auprès de la Sûreté urbaine pour une escroquerie estimée à 870 000 FCFA, explique le journal. Les enquêteurs de la Sûreté urbaine parviennent à localiser Mamadou Diop le 30 janvier dernier. Il est interpellé dans une boîte de nuit de Guédiawaye, où il festoyait sans se douter qu’il était dans le viseur de la police.

Arrêté, l’exploitation de son téléphone a révélé l’ampleur de ses arnaques. Mais c’est lors de la perquisition de son domicile à Almadies-2 que l’affaire prend une tournure encore plus grave : deux armes à feu y sont retrouvées, à savoir : un revolver Magnum 9 mm, modèle Cal 5380, un pistolet automatique 7 mm de marque Cari Walther Waffenfabrik, modèle Pk Cal. Interrogé sur la provenance de ces armes, Mamadou Diop fournit des explications floues et contradictoires.

Placé en garde à vue, le mis en cause fait face à plusieurs chefs d’accusation, notamment ” usurpation de fonction, escroquerie, faux et usage de faux et détention illégale d’armes à feu.”

L’enquête se poursuit.