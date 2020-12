Poursuivi pour les chefs d’escroquerie et d’abus de confiance, Omar Ndao a comparu hier devant la barre du Tribunal de Grande Instance de Dakar. Il avait soutiré la somme de 650.000 frs à son bailleur avant de disparaître dans la nature. Il a été jugé coupable et condamné à 3 mois d’emprisonnement ferme.

Trois mois d’emprisonnement ferme. C’est la sentence qui a privé Omar Ndao, poursuivi d’escroquerie et d’abus de confiance, de sa liberté. Le mis en cause avait emprunté la somme de 650.000 frs à son bailleur Mbaye Ndiaye pour relancer ses activités. Mais après avoir reçu la somme, le prévenu a disparu, causant ainsi la colère de son ami qui a porté plainte. C’est ainsi que le prévenu a été appréhendé par la police.

Selon les explications de Mbaye Ndiaye, il lui avait prêté la somme de 650.000 frs. Après avoir reçu l’argent, le prévenu n’avait plus fait signe de vie et n’a fait aucun effort pour payer sa dette. Devant la barre du tribunal des flagrants délits où il comparaissait, Omar Ndao a reconnu les faits, tout en se justifiant en prétextant avoir eu un problème. « Je lui ai prêté la somme, c’est vrai. Mais depuis, il refuse de me payer. Ce qui me fait le plus mal, c’est le fait qu’il ait mystérieusement disparu dans la nature en refusant de prendre mes appels », confie la partie civile.

Pour sa défense, le prévenu explique : « je lui ai emprunté de l’argent que je comptais lui restituer dès que possible. Je voulais relancer mes activités. Mais malheureusement, j’ai été victime d’un grave accident. C’est la raison pour laquelle je ne pouvais pas prendre ses appels. Mais ça va maintenant et je lui demande juste un temps pour lui payer. Mais il n’a jamais été question pour moi de refuser de lui payer”. Aux yeux des avocats de la partie civile, les faits sont incontestables. Selon l’un d’eux, le prévenu est coutumier des faits vu sa tactique de convaincre les gens.

Aussi, a- t-il demandé la somme de 700.000 frs à titre de dommages et intérêts. « Si c’est vrai qu’il avait fait un accident, pourquoi il n’a pas daigné faire signe à son ami pour lui expliquer. Peut-être, qu’il n’en serait pas arrivé là » a déploré le parquet dénonçant la mauvaise foi de l’accusé. Il a également sollicité à ce que l’accusé soit condamné d’une peine de 6 mois ferme et à payer la somme de 700.000 F Cfa. Quant à la défense, elle a plaidé pour une application bienveillante de la loi. Le tribunal a condamné l’accusé à 3 mois de prison ferme.

Le Témoin