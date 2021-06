Un leader politique membre de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) et allié du Président Macky Sall a été arrêté, hier, et placé sous mandat de dépôt à la Maison d’arrêt de Diourbel.

Le mise en cause, connu sous le nom de Libasse Laye Mboup, chef du Parti sénégalais pour l’action et le Développement (PSAD), est accusé d’avoir grugé plus de 200 personnes à qui il faisait croire qu’il détenait des financements du Président Macky Sall (DER et PROMISE).

D’ailleurs, à en croire Source A qui donne l’information, le responsable politique menait un niveau de vie très élevé. Il avait recruté 7 femmes et deux dames de ménage, deux autres chargées de lui faire la cuisine.