Equipe nationale : Aliou Cissé parle du retour de Sadio Mané

Après avoir raté la Coupe du monde 2022, Sadio Mané a retrouvé l’équipe nationale du Sénégal pour la première fois depuis longtemps. Aliou Cissé est heureux d’avoir de nouveau l’attaquant de Bayern Munich.

Sadio Mané, absent depuis la mi-novembre en raison d’une blessure au péroné, a repris la compétition avec le Bayern Munich ce mois de mars. L’attaquant des Lions a manqué à l’équipe nationale sénégalaise bien qu’il ait terminé tout en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022. Trois mois après le Mondial qatari sans l’enfant de Bambali, la tanière a de nouveau accueilli son joyau, pour le plus grand plaisir d’Aliou Cissé.

« On a fait qu’une heure de séance mais c’est vraiment un plaisir de retrouver Sadio avec l’équipe nationale du Sénégal. Il nous avait tellement manqué et aujourd’hui il est là et heureux d’être là chez lui. Nous sommes très heureux de l’avoir avec nous dans le but de préparer ces 3e et 4e journées qui sont très importante face à une très belle équipe du Mozambique qu’on respecte et qu’on veut battre pour se qualifier le plutôt possible à cette compétition », a souligné Aliou Cissé.