Le président de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal(CNES),Adama Lam, a relevé hier mardi, à Dakar, la faible implication du secteur privé dans l’exécution du Plan Sénégal émergent (PSE) et a demandé aux pouvoirs publics de faire de l’industrie une priorité dans l’exécution de ce plan national de développement.

«Le secteur privé n’est pas suffisamment pris en compte dans l’exécution du PSE. L’État fait des efforts, mais ce n’est pas suffisant», a soutenu M. Lam. Il a réclamé des concertations franches entre l’État et le secteur privé, surtout dans l’exécution du Plan Sénégal émergent. «Il est temps de parler des réformes. Nous ne prenons pas suffisamment de recul pour parler des réformes. Il faut que nous soyons beaucoup plus concrets dans ce que nous faisons», a ajouté le président de la CNES. «Il y a eu des présentations claires et courageuses, qui ont permis de mettre le doigt en même temps sur ce qui marche et ce qui ne marche pas», a souligné Adama Lam.

L’observateur