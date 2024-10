Ce sera une première pour l’Afrique. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) effectue la certification internationale de l’Équipe Médicale d’Urgence (EMU) du Sénégal qui « sera le premier pays africain certifié OMS pour le déploiement extérieur d’une EMU en cas de catastrophes naturelles ou autres urgences de santé publique ».

Dans une note adressée à la presse, ce lundi, le Directeur de l’information et des relations publiques des Armées a indiqué que la phase de vérification et de validation de l’EMU du Sénégal se tient dans la période du 8 au 10 Octobre 2024, au Centre d’entraînement tactique Capitaine Mbaye Diagne de Thiès.

Le capitaine de vaisseau Ibrahima Sow de renseigner que la mise en place des équipes médicales d’urgence entre dans le cadre du mécanisme de réponse de l’OMS pour réduire des pertes en vies humaines, et prévenir l’invalidité de longue durée associée aux catastrophes d’apparition soudaine et aux épidémies, par le biais du déploiement rapide et la coordination d’EMU qui répondent aux standards internationaux.

«(…) l’intérêt de certifier le Sénégal pour les réponses aux situations sanitaires d’urgence »

Il soutient que les Armées sénégalaises ont construit une solide expérience dans ce domaine avec le déploiement d’hôpitaux militaires de campagne niveau 2 en République Démocratique du Congo (2018), en Sierra-Leone (2021) à la suite de catastrophes accidentelles (Explosions de camions d’hydrocarbure) et en République de Guinée en 2024.

«Se fondant sur cette capacité logistique et médicale, l’OMS qui vise à concrétiser sa volonté de doter la région africaine d’EMU, travaille avec les équipes de la Direction du Service de Santé des Armées depuis 2017. En 2022, l’exercice majeur de simulation organisé à Thiès a permis d’apprécier les capacités opérationnelles de projection et les aptitudes dans la prise en charge médico-chirurgicale d’un afflux massif de patients dans un contexte de risque infectieux majoré confirmant ainsi l’intérêt de certifier le Sénégal pour les réponses aux situations sanitaires d’urgence », dit-il.

Tout en poursuivant : «L’EMU Sénégal a une capacité de déploiement en moins de 72 heures, avec une expertise et une fonctionnalité des équipements médico-chirurgicaux, en mesure de prendre en charge les pathologies médicales et chirurgicales dans un contexte de crise grave, au profit de 2500 patients en quatre semaines ».

Pour finir, le patron de la DIRPA a annoncé que la cérémonie officielle de clôture sera co-présidée par le Ministre des Forces armées et le Ministre de la Santé et de l’action sociale, le 10 septembre 2024 à Thiès.