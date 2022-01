Equipe du Sénégal : Ismaila Sarr apte pour les quarts

Ismaila Sarr va reprendre les entraînements ce mercredi avec les « Lions ». De retour à Bafoussam, depuis mardi, l’ailier des « Lions » est apte pour les quarts de finale, dimanche prochain.

Ismaila Sarr sera disponible pour les quarts de finale, dimanche prochain. L’ailier des « Lions », qui a rejoint le groupe à Bafoussam, mardi, a suivi le match entre « Lions » et « Requins » bleus à partir de la tribune officielle. Il était à côté des joueurs qui n’étaient pas sur la feuille de match.

Selon « Stades », l’attaquant de Watford va même démarrer les entrainements avec le groupe ce mercredi, informe le sélectionneur national. « Il (Ismaila Sarr) est apte. On a créé un groupe WhatsApp pour pouvoir parler avec les médecins de Watford. Ces derniers sont souvent en discussion avec nos médecins. L’objectif, c’était qu’il aille se préparer à Barcelone. Il est arrivé, mais on n’a pas pu l’intégrer dans le groupe. Nous avons espoir que dès ce mercredi il va reprendre l’entraînement. Il fera partie du groupe d’ici 4 à 5 jours, on est optimiste. On sent une excitation chez lui. C’est un bon renfort et il nous apportera quelque chose », s’est réjoui Aliou Cissé, en conférence de presse d’après match.

Blessé avec son club, il y a deux mois, Ismaila Sarr manque cruellement au jeu des « Lions », depuis le début de la CAN.