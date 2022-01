Battu à Rufisque : Ismaïla Madior Fall accusé de vouloir éliminer des bureaux de vote

Les résultats globaux, encore provisoires, donnent la coalition Yewwi Askan Wi largement devant dans plusieurs localités. C’est le cas pour la très convoitée ville de Rufisque, où c’est le docteur Oumar Cissé de YAW qui serait devant Ismaïla Madior Fall.

À Rufisque Est, le maire sortant Albé Ndoye, serait aussi battu par Élimane Sakho (YAW). De même qu’à Yène où le maire Gorgui Ciss, est aussi battu. Alioune Mar, Gueum sa Bopp, le Baobab reste maître chez lui. YAW remporterait les communes de Rufisque Est, Rufisque Nord et la Ville. Last but not least, la coalition Yewwi Askan Wi remporterait, selon les dernières informations, le département de Rufisque.

Battu, le candidat de BBY à lla Ville de Rufisque a tenté un recours pour renverser la tendance, après sa défaite. Ismaïla Madior Fall veut éliminer plusieurs bureaux de vote dans les communes de Rufisque Nord et de Rufisque-Est. Yewwi est en tête avec près de 700 voix de plus sur le second.

Rewmi