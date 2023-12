Entrevue avec le Président de la CENA: Ayib Daffé révèle tout à sa sortie

Ayib Daffé, mandataire de Ousmane Sonko, candidat à l’élection présidentielle de 2024, s’est rendu, ce mercredi 20 décembre à la Commission Électorale Nationale Autonome (CENA).

Alors qu’il n’a pu accéder aux sièges de la Direction Générale des Élections (DGE) et de la Caisse des Dépôts et des Consignations (CDC), Ayib Daffé, accompagné de Me Ciré Clédor Ly, dit avoir été reçu par le président de la CENA, Abdoulaye Sylla.

“Nous avons été reçus par le Président de la CENA. Nous lui avons notifié la décision de justice du tribunal d’instance de Dakar annulant la radiation de Ousmane Sonko sur les listes électorales. Nous lui avons signifié le refus des Directeurs de la DAF, DGE et CDC de nous recevoir”, a-t-il déclaré devant la presse.

“Ce que nous voulons c’est que l’organe chargé de superviser les élections applique les dispositions de l’Article 47 du Code électoral parce que nous n’avons plus beaucoup de temps”, a-t-il poursuivi.