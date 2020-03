Entrepreneuriat : La DER/FJ injecte plus de 31 milliards Cfa en 2 ans

La Délégation générale à l’Entrepreneuriat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ) a bouclé ses deux années d’activités aux côtés des entrepreneurs du Sénégal, où qu’ils soient. Créée en mars 2018 pour «intervenir de façon efficace sur les questions d’emploi, de création de richesses, d’inclusion socio-économique et d’équité territoriale», elle a financé, à ce jour, plus de 31 milliards de francs Cfa sur l’ensemble du territoire national. Plus de 31 milliards de financements en 2 ans

Dressant le bilan des activités de la DER/FJ, ce mardi 3 mars, au Centre international de conférence Abdou Diouf (Cicad) de Diamniadio, en présence du président de la République, Macky Sall, le Délégué général, Papa Amadou Sarr, s’est dit «heureux et fier» d’avoir financé cette enveloppe au profit des porteurs de projet au Sénégal.

Il signale que les 14 régions, les 45 départements et 552 communes du pays ont eu à bénéficier d’au moins 10 millions de francs Cfa de ce financement. Et la région de Dakar vient en tête avec plus de 9 milliards de francs Cfa. Elle est suivie par Thiès, Diourbel, Saint-Louis et Ziguinchor, selon la taille de la population et le nombre de projets.

Les secteurs prioritaires qui ont été financés sont les services (plus de 30%), l’agriculture, la pêche et l’élevage (47%) et enfin, l’artisanat, l’économie numérique et le transport occupent le reste.

En outre, la DER/FJ a financé trois guichets, à savoir : l’autonomisation économique pour les femmes et les jeunes (financements allant de 50.000 à 500.000 francs Cfa), les TPME et PME (de 500.000 à 15 millions de francs Cfa) et la restructuration des chaînes de valeur notamment dans les domaines de l’eau, du sel et du riz (300.000 millions de francs Cfa).

La DER/FJ a également mis un fonds de près de 3 milliards de francs Cfa pour la formation et le renforcement des capacités de ses bénéficiaires.

75% de taux de recouvrement

Par ailleurs, le Délégué général à l’entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes a noté que le taux de recouvrement est de 75% à ce jour. Il ajoute que la DER a recouvré 5 milliards de francs Cfa en 2019. Selon lui, les bénéficiaires remboursent leurs dettes sur toute l’étendue du territoire national. Et c’est la «première fois dans l’histoire du Sénégal que des fonds publics soient recouverts à ce rythme».

Cap sur 100 milliards mobilisés d’ici 2 ans

En ce qui concerne les perspectives, Papa Amadou Sarr a fait savoir que la DER/FJ a pu mobiliser en 2019, une enveloppe de 95 milliards de francs Cfa auprès de ses partenaires.

Il a aussi annoncé qu’à partir du 5 mars 2020, la DER/FJ va mettre en place un fonds de 3 milliards de francs Cfa pour la diaspora sénégalaise qui désire investir au Sénégal.

Au cours de la rencontre, le Délégué général a également présenté la stratégie d’action de la DER/FJ avec la BAD, l’AFD et l’USADF. A ce titre, il a renseigné que pour les deux années à venir, avec ces institutions financières, la DER/FJ compte mobiliser 100 milliards de francs Cfa. Ce, pour mettre en place des «programmes structurants» pour un financement de 150 millions d’euros sur 5 ans. Il s’agit, du Projet d’appui à la valorisation des initiatives entrepreneuriales (Pavie) et Programme de valorisation des initiatives entrepreneuriales (Provie).

Avec ces programmes, Papa Amadou Sarr note que la DER/FJ va financer et accompagner plus de 60.000 jeunes dans l’agriculture. Les secteurs de la coiffure, du transport et de la pêche.