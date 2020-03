Peau noire, ail, chaleur… contre le Coronavirus : « Un argument dénué de tout fondement » (Pr. Daouda Ndiaye)

Depuis l’apparition du Coronavirus au Sénégal, nombreuses sont les idées reçues se rapportant à l’épidémie. La chaleur défavorable au virus donnerait-elle un avantage aux Africains ? La peau noire est-elle un obstacle à la contamination ? L’ail est-il un bon antidote ?

Le professeur, Daouda Ndiaye balaie tout d’un revers de la main et apporte des précisions très importantes face à toutes ces spéculations.

Sur la chaleur, le spécialiste estime que c’est un argument dénué de tout fondement.

« Cette chaleur qui tue ce virus n’est pas cette chaleur qui est dans les maisons ou dans les endroits où nous vivons. Il ne fait jamais 30° ou 37° dans nos maisons. Donc cette chaleur ne protège pas l’Afrique de ce Coronavirus parce que les zones où ce virus est confiné n’ont rien à voir avec la chaleur que nous rencontrons dans l’environnement à l’air libre », précise-t-il sur IRadio.

S’agissant de la peau noire, Daouda Ndiaye a un contre-argument.

« Il n’y a que la recherche fondamentale et appliquée qui pourrait aboutir à une telle conclusion. Et on est au début de cette pathologie pour comprendre ce qui se passe. Seul l’avenir nous dira avec les études qui seront faites ultérieurement pour savoir est-ce que réellement c’est prouvé scientifiquement que l’homme noir a une protection particulière par rapport au Coronavirus ».

Quant à l’ail, notre interlocuteur réfute aussi l’argument, même si il est moins catégorique. Pour lui, seule la science avec des expériences en labo peut livrer la vérité.

« Il n’y a pas encore d’étude scientifique. Nous allons nous reposer sur la science pour aboutir à des conclusions vraies ou fausses ».