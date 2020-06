Entendu hier : Bougazelli a mouillé…

Seydina Fall alias Bougazelli a été entendu, hier, dans le fond. Lors de son audition, l’ex-député a nié tous les faits qui lui sont reprochés et indexe un certain «Kals» qui a orchestré un complot contre sa personne.

Selon Libération qui donne l’information dans sa parution de ce samedi, « Kals » est un spécialiste dans la vente de tissus de marque comme le Basin et autres qu’il achète au Mali ou en Gambie.

Inculpé le 22 novembre 2019 pour « association de malfaiteurs, corruption et trafic de faux billets de banque », l’ex-député de l’Alliance pour la République (Apr) a obtenu une liberté provisoire le 3 juin dernier, pour des raisons «de maladie», après avoir passé plus de six mois à la prison de Rebeuss.