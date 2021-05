Enseignement supérieur : Le Saes liste les points mis aux oubliettes et avertit le gouvernement

Il souligne ‘’ beaucoup d’engagements non respectés, notamment sur les budgets et les textes de gouvernance des universités, mais aussi sur les infrastructures, poussent le Saes à lancer l’alerte et à menacer de se faire entendre’’. Avant de poursuivre : ‘’les universités n’ont pas reçu le budget correspondant au (recrutement de) 200 d’enseignants-chercheurs ouvert par le gouvernement’’. Et d’ajouter : ‘’le nombre de chapiteaux nécessaires pour héberger les bacheliers a été largement sous-évalué’’. ‘’L’Université de Thiès n’a que deux chapiteaux, tardivement livrés, à la place de cinq nécessaires’’ conclut le secrétaire général du Saes Malick Fall.