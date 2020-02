Enquête sur des transferts de joueurs au Portugal : l’agent Jorge Mendes soupçonné

La justice portugaise enquête sur une liste de transferts douteux, comme l’a révélé l’hebdomadaire « Sabado ». Parmi les personnes soupçonnées figurent notamment les présidents de Porto et Benfica mais aussi l’agent Jorge Mendes.

C’est une sorte de who’s who du football portugais. Une liste d’une quarantaine de personnes soupçonnées par la justice d’avoir fraudé le fisc à travers des faux en écriture. Parmi elles figurent notamment Pinto da Costa, le président du FC Porto, Luis Filipe Vieira, le président de Benfica, Antonio Salvador, le président de Braga. Mais aussi l’agent Jorge Mendes ou l’avocat Carlos Osorio.

Sur la base de documents dévoilés par le hacker Rui Pinto, qui sera bientôt jugé pour avoir accédé illégalement aux systèmes informatiques de Doyen Sports, du Sporting et du cabinet d’avocats PLMJ, les enquêteurs se pencheraient particulièrement sur Pinto da Costa selon l’hebdomadaire Sabado, qui a révélé l’information.

Les transferts de Casillas, Falcao et James Rodriguez en causeEn cause, les transferts de 15 joueurs, dont ceux de Jackson Martinez, Iker Casillas, Radamel Falcao, James Rodriguez, Imbula, Mangala ou Danilo Pereira. Les autorités fiscales estiment que le président des Dragons aurait détourné environ 20 millions d’euros en tout.

Benfica, le Sporting Portugal, Maritimo Funchal, Braga, Estoril, Guimaraes et Portimonense sont également concernés par cette enquête menée par une équipe spécialement dédiée à ce dossier.

Pour Benfica, la justice s’intéresserait notamment aux transferts de Carrillo, Pizzi, Jiménez, Júlio Cesar, Ola John et Jonas.